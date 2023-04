Tragédie de Furiani : sensibilisation des jeunes et paroles de joueurs le 5 mai 2023

« Après l’obtention de la sacralisation du 5 mai, on se recentre sur la sensibilisation des jeunes puisque ce sont eux qui légueront cette histoire dramatique » souligne Josépha Guidicelli, présidente du collectif.



Jeudi 3 mai

Les commémorations débuteront le mercredi 3 mai, au musée de Bastia, à 18h30, sur le thème : 5 mai 92 : paroles de joueurs.

« Cette première journée sera consacrée aux joueurs du SCB de ce 5 mai » explique J. Guidicelli. « En fait on s’est aperçu qu’on les avait peu entendus. On leur donne donc la parole, comment ils ont vécu l’avant match, la catastrophe, l’après catastrophe, comment cela a impacté leur vie ».



Jeudi 4 mai

« Faire vivre le devoir de Mémoire ».

Sur deux sites : Stade d’Erbajolo et Stèle de Furiani. Le devoir de mémoire passe par les nouvelles générations. « Au total 160 collégiens de toute la Corse découvriront la tragédie à travers des ateliers et le travail du Collectif » indique Josépha Guidicelli.

Le Collectif et le rectorat de Corse sensibiliseront ce jour là les collégiens de tout le territoire à travers 4 ateliers de 10 à 12 heures à côté du stade de Furiani et à l’intérieur : "Non à la violence", "le Collectif", "le 5 mai vu côté joueurs", "le 5 mai vu côté journaliste".





« Il était important que les élèves puissent participer à cette commémoration » souligne Jean-Philippe Agresti, le recteur de Corse. « 4 collèges de Haute-Corse et 4 de Corse du sud prendront part à ce devoir de mémoire. Dans la construction d’un élève, le devoir de mémoire est important tant international que national ou régional. Ce drame du 5 mai a marqué l’Île, il fait partie de son histoire et les enfants doivent se souvenir et travailler autour. Le SCB est vecteur de mémoire. Mais on doit aller plus loin avec aussi la non-violence. Il faut rejeter tout ce qui n’est pas société ».



De 13h30 à 16 heures suivra une animation sportive sur le stade d’Erbaghjolu avec un tournoi de foot



Vendredi 5 mai

16 heures : Moment de recueillement et dépôts de gerbe à la Stèle.

18 heures : Messe en la Cathédrale Ste Marie (Citadelle de Bastia)



Samedi 6 mai

Aux stades d’Erbaghjolu et Volpaghju

10h45 à 18 heures : Plateaux jeunes de catégorie U11 avec la Ligue Corse de Football et tournoi vétérans (Anciens du SCB, AC Ajaccio, GFCA, US Corte, club des internationaux de football et Associu Sporting Bastia 92). « Ce sera le premier évènement de l’Associu Bastia 92 dans le cadre des commémorations du 5 mai. Avec ces tournois, cette journée sera sportive et festive » indique Josépha qui souligne aussi l’aide de la CdC, de la CAB, des villes de Bastia et Biguglia ou encore des Chemins de Fer de la Corse.





A l’occasion de cette commémoration, les joueurs du SCB porteront un maillot noir pour leur match de Ligue 2 contre Laval. Le club de futsal Bastia Agglo portera lui aussi un maillot noir pour ce qui sera le match du maintien en D2 pour lui. « Le Collectif organisera du 1er au 13 mai une vente aux enchères de 4 maillots noirs du SCB. Les fonds récoltés seront reversés au Collectif ainsi qu’à l’association Trisomie 21. Cette vente aux enchères s’effectuera sur le site Internet du SCB » conclut Josépha Guidicelli.