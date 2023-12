Trafic de drogue à Ajaccio : jusqu'à quatre ans de prison contre les dealers

Vendredi 15 décembre, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a prononcé des condamnations à l'encontre de deux individus jugés en comparution immédiate pour trafic de drogue. Les peines infligées sont de 4 ans de prison pour l'un et de 14 mois de détention pour l'autre. Le véhicule Audi A1 utilisé dans leurs activités illicites, ainsi que plusieurs milliers d'euros, ont été confisqués par le tribunal.



Ces individus, appréhendés à Ajaccio en début de semaine dernière, étaient au cœur d'une enquête menée par l'unité spécialisée de lutte contre les stupéfiants (USES) du commissariat d'Ajaccio. En l'espace de quelques semaines, les enquêteurs ont réussi à mettre à jour un réseau de trafic de drogue opérant dans la région ajaccienne depuis le 19 octobre 2023.



Le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, exprime sa satisfaction quant à la rapidité et à l'efficacité de l'enquête : "La forte mobilisation des enquêteurs du commissariat d’Ajaccio et l’excellent travail d’enquête ont permis en quelques semaines seulement d’identifier ces deux principaux dealers, condamnés vendredi dernier par le tribunal en comparution immédiate après avoir été déférés au parquet cette semaine. Les peines prononcées vendredi 15 décembre, avec une condamnation à 4 ans de prison pour l'un des dealers et la confiscation de biens acquis illégalement, dont un véhicule Audi, témoignent de la détermination de l'autorité judiciaire à lutter contre les trafics de stupéfiants et leurs ramifications criminelles.



Tant le parquet d’Ajaccio que les enquêteurs du département demeurent engagés dans cette lutte contre les trafiquants. "La détermination de l'autorité judiciaire dans la lutte contre les trafics de stupéfiants est totale, et d'autres opérations de ce genre verront le jour et seront intensifiées l'année prochaine", a assuré le Procureur. Il a également annoncé le renforcement imminent de l'équipe dédiée à cette mission, avec l'arrivée d'un magistrat de la cour d'appel de Bastia à partir du mois de février 2024.