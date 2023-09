Tout le monde à Rome pour le cardinal Bustillo : 800 Corses en route vers le Vatican

Ce vendredi matin, trois avions affrétés par Air Corsica ont quitté les aéroports d'Ajaccio et de Bastia en direction de Rome. À bord, plus de 450 pèlerins se sont envolés pour le Vatican, rejoignant ainsi 300 autres venus par ferry, en prévision du consistoire ordinaire public convoqué par le pape François, demain, samedi 30 septembre, à 10 heures.



Un moment attendu avec impatience sur l'ile car c'est au cours de cette cérémonie solennelle que l'évêque de Corse, François Bustillo, sera élevé au rang de cardinal. Cette nomination historique revêt une signification particulière pour la Corse, car elle marque une première dans l'histoire de l'île. "Malgré quelques précédents d'évêques corses devenus cardinaux par le passé, cette distinction est unique pour la communauté catholique insulaire", souligne Sylvie, venue avec ses sœurs pour assister à cet événement.



Parmi les pèlerins, cette nomination fait l'unanimité "Il est omniprésent, participant à toutes les célébrations, et il est très proche des fidèles", raconte une autre fidèle. L'évêque François Bustillo a su tisser des liens forts avec la population de son diocèse, devenant un ardent défenseur de la redécouverte du patrimoine chrétien insulaire, notamment en encourageant le développement des confréries.