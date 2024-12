Tout ce qui change le 1er janvier 2025

La location des logements de classe G du diagnostique de performance énergétique (DPE), c'est-à-dire les plus énergivores, sont désormais interdits à la location.

« Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de e l'habitation : à compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F. » Extrait de la loi « Climat et résilience » du 22 aout 2021.