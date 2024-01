"Tous les garçons du monde": Le nouveau titre du DJ Stéphane Avenoso et Petru Bracci enflamme le web

Fort d'une carrière musicale de plus de 25 ans, Stéphane Avenoso partage sa passion pour la musique électronique et les appareils depuis son adolescence. "C’est ma passion pour l’électronique, les appareils qui m’a conduit à la musique", explique-t-il. "A l’école, en centre de formation, je réparais les platines, les appareils hifi, et peu à peu je me suis mis moi-même à la musique".

Les débuts musicaux de Stéphane se font au "Garage", une boîte située au centre commercial Le Polygone à Montesoro. "C’était facile pour moi, c’était à deux pas de mon collège". Rapidement sollicité, le DJ en herbe multiplie les prestations dans diverses boîtes, bals et soirées. Au fil du temps, il se lance dans la composition de ses propres musiques pour ses événements. "J’ai fait un premier titre avec Sébastien Giustignani et j’ai enchaîné avec 'Tous les garçons du monde', fruit de notre travail avec Alain Seresse et Sébastien Giustignani et chanté par Petru Bracci."

Le titre, déjà existant mais revisité par Stéphane Avenoso, a une histoire particulière. "C’est une chanson qui avait été écrite par un berger, mais sans droit d’auteur. Je l’avais entendue par un groupe et ça a fait tilt. J’ai eu envie d’en faire une version dansante."

Bien décidé à poursuivre sa lancée, Stéphane Avenoso prévoit déjà un nouveau projet avec Petru Bracci. "On ne change pas une équipe qui gagne !"

Pour les amateurs de musique, "Tous les garçons du monde" est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes de streaming musical. La piste promet d'ajouter une note enjouée aux playlists et de faire danser les foules.