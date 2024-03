Tournée cinématographique de Lina Soualem en Corse : Une plongée intime dans l'héritage de Hiam Abbass

Organisée par l'association Sirocco, la tournée cinématographique de Lina Soualem débute en Corse vendredi prochain, mettant en lumière ce remarquable travail cinématographique en partenariat avec divers acteurs culturels insulaires. "Bye Bye Tibériade" sorti il y moins d'un mois en salle, est un documentaire poignant de 82 minutes, suivant le parcours d'Hiam Abbass qui a quitté son village palestinien pour poursuivre son rêve de devenir actrice en Europe. Le film, réalisé par sa fille Lina, offre une exploration émouvante des mémoires dispersées de quatre générations de femmes palestiniennes, tissant habilement des images du présent avec des archives familiales et historiques.Le 22 Mars 2024, à Ajaccio, le Cinéma Laetitia accueillera une soirée spéciale avec les projections successives de "Leur Algérie" à 18h30, suivi de "Bye Bye Tibériade" à 21h00, agrémentées d'un cocktail entre les deux films.Samedi 23 Mars 2024, à Bastia, le Festival Cine Donne présentera en exclusivité le film "Bye Bye Tibériade" à 18h45 à l'Alb'Oru.Dimanche 24 Mars 2024, à Venaco-Corte, en partenariat avec La Fabbrica Culturale Casell’arte, une projection spéciale de "Bye Bye Tibériade" aura lieu à 18h00 à l'Alba Cinema.Enfin, lundi 25 Mars 2024, à Porto-Vecchio, la Cinémathèque de Corse et l'association Cinémotion organisent une journée spéciale avec une Masterclass à 14h00 (sur inscription des classes) suivie des projections de "Leur Algérie" à 18h30 et "Bye Bye Tibériade" à 20h45, agrémentées d'un buffet entre les deux films.