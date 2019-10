Tourisme : quand la région de Bastia se veut plus attractive

Quoi de mieux pour donner envie d'aller en vacances à Bastia que de faire découvrir la ville pendant une journée à l'aide d'un guide ? C'est ce qu'a fait la CCI de Haute-Corse en partenariat avec la Corsica Ferries et l’Agence du Tourisme de la Corse. Toute la matinée, lors d'une randonnée urbaine, un groupe de 48 personnes venu de la région Paca et Rhône-Alpe, a sillonné le centre historique de Bastia avec les explications de François Tomasi et Jean-Marc Poggi, guides du bureau des montagnes du Nebbiu. Le but est de montrer la potentialité de Bastia, une ville qui a trop longtemps été un point de passage et non de séjour.



C'est le cas de Colette, cadre à l'hôpital de Nice qui est venue plusieurs fois en Corse mais qui ne s'est jamais arrêtée à Bastia. La visite de la ville la conquise elle raconte : "Je reviendrai surement à Bastia. Je ne pensais pas que cette ville possédait autant de patrimoine architectural et historique. C'est vraiment une très belle surprise et avec les tarifs préférentiels que nous avons avec la Corsica Ferries, je reviendrai sûrement avec ma famille."



Derrière cette action, l'Agence du Tourisme de la Corse (ATC) cherche à développer l'arrière-saison qui s'étend jusqu'à fin novembre.

Le tourisme en Corse représente 24% du PIB alors que la moyenne nationale est à 7%. La politique de l'ATC tend à diversifier les offres afin de jouer sur l’avant et l’après-saison. Pour cela, elle a mis en place différentes filières : tourisme culturel et patrimonial, tourisme d’affaires, tourisme balnéaire et bien être, tourisme vert.

L'objectif est sans aucun doute la dessaisonalisation et la diversification de la clientèle. Ainsi, avant cet accueil à Bastia et toujours dans le même but, l’ATC avait organisé un accueil de professionnels du 3 au 6 octobre à Ajaccio sur le thème du tourisme d’affaires.