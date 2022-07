Tourisme : les hôteliers corses victimes du paracommercialisme

Il n’y a pas de doutes, les vacanciers sont bien au rendez-vous cette année. D’après les chiffres de l’Agence du tourisme de la Corse (ATC), sur l’affluence dans les ports et aéroports de l’île, la tendance est semblable à celle observée en 2019, année de référence d’avant crise sanitaire. Et le mois de juin peut servir de témoin puisque 435 058 passagers ont transité par les ports corses soit 52,6% de passagers en plus qu’en 2021 où ils étaient 285 046.



Les bons chiffres du mois de juin devraient se maintenir au mois de juillet et d’août d’après les compagnies maritimes et aériennes qui observent des tendances similaires aux années avant Covid. Si les touristes se rendront bien sur l’île, l’Union des métiers de l’industrie de l’hôtellerie de Corse déplore ne pas pouvoir constater ces mêmes chiffres sur les réservations des hébergeurs. « Que ça soit dans le motel au l’hôtel 5 étoiles, ce n’est pas la saison que l’on attendait. Aujourd’hui, nos adhérents n’assurent pas qu’ils sont complets », explique Karina Goffi, présidente de l’Umih de Corse.



Une question vient tout de suite en tête, où vont donc les vacanciers ?



La réponse de la présidente des professionnels de l’hôtellerie est très claire « dans le paracommercialisme ». Airbnb, Abritel, Booking… depuis quelques années, la location de particulier à particulier a explosé avec ces plateformes de réservation, laissant les professionnels de l’hôtellerie sur le bas-côté.



72% des passagers ne passent pas par les professionnels



Pour mesurer l’ampleur de ce phénomène et connaître le type d’hébergement privilégié par les touristes se rendant sur le territoire insulaire, la Chambre de commerce et d’industrie de Corse a lancé une enquête sur les passagers continentaux de la compagnie aérienne Air Corsica et de la Corsica Linea. Il a été proposé aux clients de ces transporteurs de remplir un court questionnaire pour connaître l’endroit où ils allaient loger durant leur séjour. Sur le mois de juin, l’enquête réalisée sur 3 000 passagers révèle que 72% d’entre eux ne se rendent pas chez des hébergeurs professionnels. « Sur ce pourcentage, il y en a bien sûr qui se rendent dans leur famille ou chez des amis, mais il y en a aussi beaucoup qui passent par du logement de particulier à particulier », explique Christophe Graziani directeur de la direction des entreprises et du territoire à la CCI de Corse. L’enquête se poursuivra jusqu’à fin septembre. Grâce à un panel plus large de passagers, les chiffres devraient s’affiner pour pouvoir tirer un véritable constat.



En ce sens, onze communes du Cap Corse ont, en juin dernier, décidé grâce à un arrêté préfectoral d'autoriser ou non la location de biens immobiliers comme meublés à vocation touristique. Cette nouvelle réglementation permet à ces municipalités de récupérer un revenu fiscal qui était perdu dans la nature, mais aussi de maîtriser l'offre locative sur leur territoire. Une initiative qui ravit la présidente de l’Umih Corse, Karina Goffi : « C’est un exemple qui devrait servir pour toute la Corse ».