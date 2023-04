Tourisme : les hôteliers corses craignent une saison 2023 noire

« La saison s’annonce vraiment compliquée, au niveau des réservations, on est très en retard ! » D’emblée, Karina Goffi affiche son inquiétude. À l’heure d’évoquer les mois d’été à venir, la présidente de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) de Corse, également gérante d’un établissement à Folelli, fait état d’une situation critique pour les professionnels insulaires de l’hôtellerie. « Sur certaines périodes, on était presque mieux à l’époque du Covid, c’est dire le problème. On voit bien que la saison démarre tardivement. Avec tous les ponts, on aurait dû faire un mois de mai exceptionnel, mais on sait déjà que ça ne sera pas le cas. »



Les facteurs de ce déclin sont multiples, et d’après les retours dont dispose Karina Goffi, la flambée des prix des transporteurs aériens et maritimes n’y est pas étrangère. « Pendant le Covid, on avait dit : ‘attention, en 2023, d’autres destinations vont nous concurrencer’. Et c’est exactement ce qui se passe : les gens vont en Grèce ou en Tunisie. Sur l’aérien et le maritime, on n’est pas compétitifs. La classe politique passe son temps à s’opposer au tourisme. On devrait appliquer une politique tarifaire d’entrée sur l’île, comme c’est le cas aux Baléares par exemple. Ils n’ont rien et nous avons un diamant, pourtant, les touristes vont là-bas. »



Si la clientèle n’est pas au rendez-vous -du moins selon les réservations préalables-, les problèmes des hôteliers corses se situent également en interne. Le manque de personnel, déjà constaté depuis quelques temps, semble s’accentuer à l’orée de l’été 2023. « C’est simple : je n’ai aucun adhérent de l’UMIH qui a pourvu l’intégralité de ses offres d’emploi. Habituellement, au mois d’avril, on a de nombreux établissements ouverts, mais par peur de ne pas être opérationnels, ils sont beaucoup à retarder l’échéance. »