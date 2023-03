Tourisme : les étudiants de l'IAE de Corse en immersion à Bastia

La Licence professionnelle Métiers du Tourisme de l’IAE (l'école de Management et d'Economie) de l'Université de Corse est accessible via un contrat d’apprentissage de manière à privilégier une immersion en entreprise hôtelière et/ou touristique. Ceci en fait une formation complète avec une expérience professionnelle forte qui, ainsi, permet une insertion rapide des étudiants.



Une formation en adéquation avec les besoins en compétence

La formation a été conçue en fonction des besoins des entreprises en termes de compétences "métiers du tourisme". Elle repose sur un partenariat entre des spécialistes du tourisme, des enseignants chercheurs et des professionnels, pour des mises en situation fréquentes. Une collaboration étroite avec divers professionnels du secteur (offices de tourisme, hôteliers, agences de voyages, prestataires d’activités, transporteurs …) permet de faire évoluer la formation en adéquation avec les contraintes du marché de l’emploi, en lien avec la réalité du terrain : attentes des entreprises touristiques, besoins en compétences commerciales et de promotion, évolutions et tendances de consommation des clientèles potentielles, offre qualitative et durable…