Tourisme durable et nouvelles destinations aériennes : la Corse favorable à l'achat de flux

Et si demain des vols directs et annuels étaient mis en place entre les quatre aéroports corses et des villes telles que Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Toulouse ou même Charleroi, Rome, Milan, Francfort, Genève ou encore Londres ? Afin de construire les conditions d’un tourisme durable et lissé sur l’année et non plus concentré sur les deux mois de l’été, l’Exécutif a présenté un rapport lors de la session de l’Assemblée de Corse de ce jeudi, dans le but de renforcer, élargir et annualiser les liaisons aériennes à destination de l’île par achat de flux.



« C’est un rapport attendu. Cela fait plus de dix ans que la réflexion a été initiée sur le dossier d’achat de flux », pose en introduction Gilles Simeoni en rappelant : « Nous avons aujourd’hui un peu plus de 4 millions de passagers transportés par an. Ces passagers se déclinent autour de deux volets : d’un côté les flux transportés dans le cadre d’obligations de service public donnant lieu à des conventions de délégation de service public, et de l’autre les passagers transportés dans le cadre d’un marché qui se développe sans intervention des institutions et notamment de la Collectivité de Corse ». Et si le premier volet reste « essentiel », c’est bien sûr le second que l’Exécutif entend travailler. « Aujourd’hui le marché lorsqu’il s’organise spontanément conduit à une concentration extrêmement forte de la présence touristique pendant les deux mois d’été », constate Gilles Simeoni à partir de documents produits par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) – concessionnaire de la Collectivité de Corse (CdC) pour l’exploitation des plateformes aéroportuaires – et par l’Agence de Tourisme de la Corse (ATC). « Est-ce que cette situation nous convient y compris du point de vue de la logique du développement économique et touristique ? Non ! », souligne-t-il en pointant une économie corse, notamment touristique, « très dépendante des aléas de la saison », « caractérisée trop souvent par une forme de précarité dans les emplois salariés, et une absence de valorisation », et « qui conduit à une forme de surtourisme qui va en s’aggravant pendant la période et dans certains lieux ». « Le constat partagé depuis longtemps est qu’il faut faire évoluer le modèle », reprend-il, « Le problème c’est que nous sommes dans une situation où c’est l’œuf ou la poule : les hôteliers et professionnels du tourisme ne peuvent pas structurer une offre à l’année parce qu’il n’y a pas ou très peu d’activité en dehors de la haute saison, et les professionnels du transport aérien n’ont pas d’intérêt économique faute d’équilibre du modèle à venir à d’autres moments que pendant les pics de saison ».





« Un modèle vertueux »



Dans cette optique, afin que l’organisation des flux de transports aériens puisse répondre aux ambitions portées pour le développement d’un tourisme annualisé, le président de l’Exécutif indique que des réflexions ont été engagées pour trouver une façon « juridiquement compatible avec les règles de l’Union Européenne, budgétairement assumable pour la CdC, et économiquement vertueuse de sortir de cette situation en forme d’impasse ». « Nous avons fait le constat qu’aujourd’hui sans intervention de notre part l’offre s’organise dans des modalités qui ne répondent pas aux besoins de la Corse. Or quand un territoire – la Corse - représenté par une institution – la CdC- identifie un besoin et veut que ce besoin soit comblé par l’action d’un opérateur privé, on passe par une logique de marché public. Nos avocats et conseils nous ont dit qu’il faut aller vers une logique de marchés publics de concession, portée par la CdC. C’est ce que nous vous proposons », annonce-t-il. L’idée est ainsi tout d’abord d’identifier des destinations du marché français et international « prometteuses » sur trois plans : « Parce qu’il n’y a actuellement pas de flux ou des flux très faibles depuis ces aéroports vers la Corse ; parce que les travaux de l’ATC corroborés par un certain nombre d’éléments ont démontré qu’il y a autour de ces aéroports une clientèle potentielle importante et notamment à hauts revenus, intéressée pour venir en Corse en avant-saison et en après saison ; parce que ces choix ne viennent pas impacter directement ou indirectement les équilibres économiques de nos délégations de service public qui restent la priorité », détaille Gilles Simeoni. Une fois les destinations ciblées, il s’agirait alors d’entrer dans une logique de marchés publics afin de conclure avec des compagnies aériennes des contrats dans lesquels elles s’engageraient « à offrir et exploiter, à leurs risques et périls, un service de transport aérien régulier » entre les quatre aéroports corses et ces villes. « Pour équilibrer le il va falloir que l’entreprise qui se positionne augmente ses recettes. Pour ce faire il va y avoir un accroissement de l’offre y compris pendant les mois d’été, que nous allons caper afin que ce ne soit pas incompatible avec notre refus du surtourisme », explique le président de l’Exécutif, « L’idée est d’être dans un contrat sur 4 ans, où il va y avoir une progression dans l’augmentation des flux et dans leur lissage. À N+1, nous aurons un peu plus de flux en mars-avril et en septembre-octobre, et à N+4 si le modèle fonctionne comme nous le pensons nous aurons une annualisation de la desserte qui ensuite deviendra spontanée puisque le besoin aura été créé et identifié et que le niveau économique de rentabilité sera assuré au fil de l’évolution de la ligne ».