Tourisme de masse en Corse : on va fermer le nord de l’île Lavezzi et les ilôts Ratinu, Sperduti et Purragia

À quelques kilomètres plus au nord, le site de Bavella, célèbre pour ses aiguilles rocheuses, est également concerné par des problèmes de fréquentation touristique. Ciblé par le rapport de 2022, il fera l’objet, cette année encore, de plusieurs mesures de préservation. « Aujourd’hui, en Corse, on a une fréquentation qui n’est pas maîtrisée. Sur les sites de montagne, notre objectif, c’est de mettre en place des procédés qui nous permettent d’arriver à une meilleure gestion des flux, dans le temps et dans l’espace », explique Marie-Luce Castelli, également cheffe de service à l’Office de l’environnement.



« Pour 2022, l’objectif était de mettre en place des points d’information, d’assurer une présence sur site, et de gérer le stationnement. C’étaient des mesures d’urgence, et ça a fonctionné, puisque l’on a eu plus de 65 % de baisse de fréquentation sur le site de Purcaraccia. » En 2023, le dispositif d’accueil du public sera maintenu à Ponte Grossu, et les moyens humains seront mis sur la gestion de l’aire de stationnement d’Arghjavara. L’accent sera également porté sur la cicatrisation des bords de route, pour éviter que le public ne s’arrête à n’importe quel endroit. « L’une des façons de limiter la fréquentation, c’est de gérer le stationnement ! »





Restonica : information, orientation et stationnement des touristes.

Concernant la vallée de la Restonica, à proximité de Corte, les mesures pour 2023 sont relativement similaires à Bavella, et se concentrent sur l’information, l’orientation et le stationnement des touristes. « Nous avons décidé, avec la commune, de rouvrir la petite maison d’information à l’entrée de la vallée. Nous avons également financé la création d’une caserne d’accueil. »

Comme en 2022, des statistiques seront établies à l'issue de la saison estivale, et permettront de connaître la portée et l'utilité de ces décisions.