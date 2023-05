Tourisme : En Corse, avec la baisse du chômage, recruter des saisonniers s’avère compliqué

Réceptionniste, femme de chambre, serveur, ou encore plongeur. Il suffit de jeter un œil sur les annonces publiées par Pôle Emploi Corse pour s’en apercevoir : à l’aube du rush touristique, comme chaque année de nombreuses offres d’emplois saisonniers sont à pourvoir. Et comme toujours, trouver du personnel pour pouvoir celles-ci est loin d’être une mince affaire pour les employeurs. Un défi peut-être encore plus ardu cette année. « On nous dépose chaque jour beaucoup d’offres dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, et c’est vrai que c’est très compliqué aujourd’hui de satisfaire toutes les demandes tout simplement parce que le chômage a fortement baissé en Corse. Aujourd’hui, nous n’avons tout simplement pas assez de demandeurs d’emploi pour mettre en face de toutes les offres qui nous sont proposées », explique Michel Castelli, directeur adjoint de Pôle Emploi Corse, en pointant un niveau historiquement bas du chômage « que nous n’avions pas connu en France depuis 40 ans ». « Pendant longtemps, nous avons rêvé d’avoir un chômage à 6% comme on l’a aujourd’hui. Mais quand on arrive à ce niveau de chômage, cela veut dire que du point de vue économique, nous sommes pratiquement à ce que l’on appelle le plein emploi et du coup cela devient très difficile de recruter », abonde-t-il.



En outre, le directeur adjoint de Pôle Emploi Corse note une évolution importante au niveau des recrutements sur la région. « Pour le premier trimestre 2019, nous avions 5559 offres déposées à Pôle Emploi. Pour le premier trimestre 2023, nous en sommes à 8892 offres déposées. Nous avons une progression de l’ordre de 60 à 70%. C’est du jamais vu », souligne-t-il en ajoutant : « Nous avons des entreprises qui ont de plus en plus de besoins, mais il y a donc une difficulté de recrutement en parallèle puisque le chômage a fortement baissé. On entend beaucoup dire que les gens ne veulent pas travailler, ce qui n’est pas vrai. Beaucoup de chômeurs ont retrouvé un emploi. Du coup, la contrepartie c’est qu’il n’y a plus assez de demandeurs pour pourvoir toutes les offres ».



Si tous les secteurs d’activité semblent aujourd’hui touchés par ce phénomène, la branche de l’hôtellerie-restauration, qui pourvoi énormément de besoins sur le territoire insulaire est particulièrement impactée. « L’enjeu c’est de se dire qu’il y a de tels besoins qu’il va falloir aller chercher les personnes ailleurs », souligne Michel Castelli en visant des professionnels venus du continent, mais aussi d’autres pays européens. « Nous sommes aussi allés dernièrement en Sardaigne participer à un forum à Cagliari dans l’hôtellerie-restauration pour essayer de capter des profils, mais il faut savoir que même dans les autres pays d’Europe le même problème existe. Nous avons tout de même réussi à capter une trentaine de profils intéressants qui vont venir travailler en Corse », dévoile-t-il dans ce droit fil. Il concède néanmoins que le recrutement de saisonniers extérieurs à l’île est souvent freiné par les problématiques du transport et du logement. « Certains employeurs font l’effort de loger leurs saisonniers, mais tous ne peuvent pas se le permettre », instille-t-il.