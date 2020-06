Tourisme. Des réservations en forte hausse pour la Corse ces dernières semaines

Alors que l'avant saison a été marquée par le Covid-19, une lueur d'espoir se dessine depuis ces trois dernières semaines pour les transporteurs corses. La compagnie aérienne insulaire Air Corsica, enregistre une tendance positive puisque les réservations journalières pour les mois de juillet et août sont en hausses significatives. Elle vend d'ailleurs plus de billets que l’année dernière à la même période ce qui vient contrebalancer le retard accumulé lors du confinement, quand les ventes étaient interrompues.



La Corse a toujours été une destination très prisée des touristes français. Avec le Covid-19, l'attrait pour l'Ile de Beauté est d'autant plus grand. Les frontières hors Union Européenne sont toujours fermées et il est conseillé de limiter ses déplacements à la France, une aubaine pour la Corse. Ainsi, Air Corsica voit ses réservations au niveau du territoire national et les touristes venus de Belgique affluer.



Pour l’instant, l’essentiel des ventes se concentre sur juillet et août. Mais la compagnie aérienne prévoit d'ores et déjà "une arrière saison bien remplie". Contrairement au maritime, les ventes de dernière minute sont moins importantes dans l'aérien. Plus de 50% des réservations s'effectuent au moins un mois à l'avance. Avec la crise sanitaire, la tendance risque de changer.

"Les voyageurs raisonnent a court terme. Ils ont du mal à se projeter notamment car on parle d'une seconde vague en septembre.", explique Jean-Baptiste Martini, directeur commercial chez Air Corsica.



Des offres attractives



Pour contribuer à relancer l'économie insulaire, Air Corsica entend proposer "des prix adaptés". A ce titre, des offres promotionnelles sont en cours jusqu'à la fin du mois de juin. On retrouve notamment un aller-retour Nice ou Marseille-Corse garantie au prix de 159€ l’aller-retour. "On ne pouvait pas rester sans rien faire. Nous sommes un acteur de la reprise économique, il nous fallait animer le marché.", lance Jean-Baptiste Martini.



Air Corsica c'est représente une offre de 1,6 millions de sièges pour cet été.