Tourisme : Air Corsica, l’ATC et la FROSTI s’unissent autour d’un dispositif inédit pour réduire le coût des transports

Le coût des transports reste aujourd’hui l’un des principaux freins à l’attractivité de la Corse et est souvent décrié par les professionnels du tourisme. Afin de tenter de répondre aux besoins exprimés par le secteur, le 18 décembre dernier l’Agence de Tourisme de la Corse (ATC) organisait des ateliers entre les transporteurs desservant l’île et les offices de tourisme. Des rencontres qui ont permis d’instaurer un dialogue et d’imaginer un nouveau dispositif adoubé ce vendredi au gré de conventions cadres signées à Ajaccio entre l’ATC, la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de Corse (FROTSI) et Air Corsica, ainsi qu’entre la compagnie aérienne régionale et les offices de tourisme.





Au travers cette collaboration inédite, le but est de permettre aux offices de tourisme immatriculés au registre des opérateurs de séjours et de voyage, de proposer des tarifs promotionnels avantageux allant jusqu’à 30% de réduction du prix des vols d’Air Corsica. Pour ce faire, le billet devra être vendu dans le cadre d’une offre touristique intégrant un hébergement éligible, à savoir des nuitées en hôtel, camping ou Gîtes de France. En outre, les offices de tourisme bénéficieront aussi de tarifs promotionnels dans le cadre d’organisation d’évènements de promotion à vocation touristique des territoires concernés.





« Cette collaboration est non seulement innovante, mais également historique. Elle témoigne de notre capacité à travailler ensemble pour le bien commun », s’est réjouie la présidente de l’ATC, Angèle Bastiani, en pointant un « pas important » qui a été franchi pour pérenniser « un tourisme durable et vertueux qui profite à l’ensemble de notre territoire tout au long de l’année ». « Ce dispositif proactif viendra renforcer l’attractivité de notre île via une action directe sur le coût du transport et soutenir le secteur de l’hébergement professionnel qui fait face ces dernières années à de nombreuses difficultés », a-t-elle ajouté. De son côté, Attilius Ceccaldi, le président de la FROSTI, a salué un dispositif « attendu depuis longtemps » qui remet les offices du tourisme insulaires «au centre du jeu ». « Le prix du transport est décrié depuis des années. C’est l’une des réponses qu’on peut apporter pour mieux vendre la destination », a-t-il estimé. En écho, la présidente du Conseil de Surveillance d’Air Corsica, Marie-Hélène Casanova-Servas a évoqué une « réponse à la fois adaptée et inédite ». « Ce sera la première fois que des offices de tourisme prendront part à un tel dispositif commercial et émettront des titres de transport sur une compagnie aérienne », a-t-elle déroulé en notant par ailleurs : « Air Corsica espère certes améliorer son trafic hors service public mais aussi poursuivre aux côtés des socio professionnels insulaires, le travail commun entrepris de longue date. Ce partenariat devrait contribuer à mieux vendre les périodes d’avant et d’arrière-saison et surtout à capter une part toujours plus importante des flux touristiques ou de la clientèle d’affaires ».



Ce vendredi, les offices de tourisme de l’Île-Rousse Balagne, du Sartenais Valinco Taravo, de Porticcio Ornano Taravo, et du Pays Ajaccien ont été les premiers à intégrer la démarche en signant une convention bilatérale avec la compagnie aérienne qui va leur permettre de mettre en place ces dispositions très favorables pour les professionnels de leurs territoires. Ils seront très prochainement suivis par les offices de tourisme de Calvi Balagne, de Bastia et de Bonifacio.