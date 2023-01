Tour de Corse historique : l'édition 2023 affiche complet

​C'est à l’occasion du Salon RETROMOBILE qui se tiendra Porte de Versailles à Paris du 1er au 5 février, que l’équipe organisatrice du Tour de Corse Historique dévoilera en avant-première la liste des engagés et des villes étapes de la 23ème édition du Tour de Corse Historique.

A l’image de la dernière édition qui a connu un record historique de participants, elles seront de nouveau 380 voitures réparties dans les trois catégories éligibles - VHC (Véhicules Historiques de Compétition), VHRS (Véhicules Historiques Régularité Sportive) et Légende (exhibition sans chronométrage) à s’élancer sur les routes de l’Ile de Beauté du 7 au 14 octobre prochains.A l’instar des éditions précédentes, le rallye proposera un parcours inédit de plus de 1000 kilomètres. Au programme des cinq journées figurent 18 épreuves spéciales dont certaines empruntées par la célèbre manche du championnat du monde des rallyes. Soit environ 380 km sur routes fermées en alternance avec 620 km de liaisons dans des décors de rêve que seule la Corse est en mesure d'offrir.Les organisateurs attendent des équipages en provenance d’une dizaine de pays. Parmi eux, de nombreux gentlemen drivers et habitués des grandes courses historiques. Mais également d’anciens pilotes professionnels de renom, pour certains ex-champions et anciens vainqueurs de l’épreuve originelle, qui ont participé à faire de ce rallye une épreuve de légende.