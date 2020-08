Tour de Corse historique : Une édition pour l'histoire

GAP le Samedi 29 Août 2020 à 22:15

Pour cette 20e édition du Tour de Corse Historique, qui débutera le 5 octobre prochain à Porto-Vecchio, l'équipe d'organisation vient de publier un magazine, qu'il faudra conserver en bonne place dans sa bibliothèque aux souvenirs.

Une édition collector qui retrace la grande et la petite histoire du TDCH depuis sa première édition en 2001. L'occasion de se replonger dans des versions qui ont été marquées, depuis le début des années 2000, par les grands noms du sport automobile tant au niveau des pilotes que des autos. Une édition qui fait, aussi, la part belle à l'anecdote mais, aussi, aux faits d'armes où les insulaires occupent une place de choix. On ne parle pas là de nostalgie mais juste de ce formidable amour que la Corse voue à ce sport automobile et à l'iconique Tour de Corse.

L'histoire avec un grand et un petit "h" à retrouver dans ce magazine avec, de plus, un formidable travail de recherche au niveau des photos.

Un magazine à consommer sans modération

