Tour de Corse historique : Consani réalise le meilleur chrono dans le Fango et abandonne

Il fallait se lever tôt, très tôt ce vendredi 9 octobre pour assister à la mythique ES 13 entre Notre-Dame de la Serra à Calvi et le Fango à Galeria. Une spéciale de 28,47 km dont l'horaire a été modifié, suite à l'annulation de l'ES 14 Galeria - Col de la Croix en raison d'une route impraticable, suite aux dernières intempérie.

En conséquence, pour l'ES 13, la route était fermée à 6 heures du matin et la première voiture s'élançait à 7h43.

Un changement d'horaire pas forcément connu de tous et certains, pour ne pas dire la plupart sont arrivés dans cette Spéciale alors que tout était pratiquement plié !!!

Cette ES 13 tenait toutes ses promesses avec au bout une énorme surprise: Robert Consani associé à Mickaël Camilli sur Porsche 911 signait le meilleur chrono en 17mn58s devant Vaison sur BMW3 en 18mn07s et Alain Oreille sur Porsche 911 en 18mn18s.



La joie de Consani devait malheureusement être de courte durée puisque en effet, arrivé tant bien que mal à son assistance, le pilote Porsche tirait grise mine en apprenant que son moteur avait lâché!

Les mécanos et toute son équipe d'assistance ont bien cru pouvoir effectuer un changement moteur record mais à l'évidence, plus de 90 mn la mission était impossible et il fallait renoncer.



Oreille n'était pas spécialement satisfait de son temps, mais sa position restait confortable.

En raison de l'ES 14, tous les concurrents devaient effectuer une liaison interminable pour rallier Cargèse, lieu de regroupement avant l'ES15 remportée par Capanacci sur BMW3 et l'ES16 par Vaison. Oreille prenait lui la 3e place de cette ES et sauf complications, plus rien ne devrait l'arrêter pour inscrire son nom à ce Tour de Corse historique.