Tour de Corse à la Voile : Arobas premier de cordée sur les bases du record

Le navigateur breton fait partie des grands noms de la voile française et ce depuis des décennies et plus précisément la toute fin des années 70. La Transat Jacques Vabre, le Vendée Globe, l’AG 2R, la Solitaire de Figaro, autant de courses pour n’en citer que quelques une auquel le natif de Quimper, vainqueur du Tour de France (1998 et 2004) de la Transat en Double (1981) et du Trophée BPE (2003), a pris part. Un parcours de très haut niveau, ponctué, également, par de nombreux podiums, mais pour le navigateur breton, le Tour de Corse occupe une place à part. C’est à la barre de Jacanda que Bertrand De Broc a pris le départ en milieu de journée : « C’est une épreuve spectaculaire et puis on sait très bien que tourner autour d’une île n’est jamais une chose facile car les conditions de navigation changent tout le temps et on doit réagir très vite pour s’adapter, trouver les bons réglages. C’est pour cela qu’il faut avoir un équipage performant. Pour la peite histoire j'ai déjà participé au Tour de Corse sur un petit bateau et je suis arrivé le dimanche 40 minutes avant la fermeture de la ligne d'arrivée ».

Fidèle à sa réputation cette édition 2023 du Tour de Corse, à l’instar des précédentes, va mettre les équipages à rude épreuve : « On va monter par la côte Ouest avec du portant jusqu’au Cap Corse, ensuite on fera la bascule. Une fois celle-ci faite les conditions risquent d’être un peu plus compliquées. On va se retrouver face au vent et on va devoir tirer des bords car on va naviguer au près tout cela dans une mer qui ne devrait pas nous faciliter la tâche. Mais au bout du compte je pense que l’on a un bateau pour faire de belles choses et puis c’est pour toutes ces difficultés que l’on fait le Tour de Corse ».

Voilà donc le scénario planté, mais bien entendu le mot de la fin appartient toujours à Eole.