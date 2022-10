Tour de Corse LV Overseas à la voile : Victoire du trimaran Axciss Group

Le 27e Tour de Corse à la voile est en passe de vivre son dénouement. La nuit du jeudi 13 au vendredi 14 octobre l'épreuve avait vécu l'abandon à 4 heures du matin du voilier Team 42, jusque là deuxième en temps réel derrièr le Trimaran Axciss Group d'Eric Defert.



Une blessure au bras de l'une des membres d'équipage a contraint Team 42 à se dérouter vers Calvi, où la personne a été prise en charge par les secours. A ce même horaire, Axciss Group passait le Cap Corse suivi à 7 heures du matin

par Jacanda III de Marc Rouanne. CES Airbus Helicoptères SNM (Loïc Gwendal Le Helley) était le troisième à franchir le Cap Nord de la Corse.



En milieu d'après-midi 18 des 19 voiliers encore en course, avaient basculé sur la côte orientale de l'île et entamaient leur descente vers Bonifacio. Aux alentours de 17 heures Axciss Group, qui se situait devant Porto-Vecchio, était largement en tête. Son poursuivant immédiat Jacanda III était pointé devant Ghisonaccia, alors que CES Airbus Helicoptères SNM et Madonetta naviguait à la hauteur de Folelli.

Sans surprise Axciss Group d'Eric Defert, remportait le Tour de Corse en temps réel en coupant la ligne d'arrivée ce soir à 20h00'58 sous les falaises de Bonifacio.



Le Trimaran a effectué son tour de l'île en 32h00'58''. Les autres voiliers étaient attendus en cours de nuit mais surtout demain.