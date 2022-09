Tour de Corse Historique : record de participation pour la 22e édition

Les journées de dimanche et lundi seront réservées, sur le port de Porto-Vecchio, aux vérifications administratives et à celles techniques, avant la première étape qui lancera mardi prochain le rallye.



L'entame du rallye sera composée de trois spéciales du côté de la Rocca pour cette étape porto-vecchiaise qui servira de hors d'oeuvre (29,82 km) avant des plats de résistance qui sont pour le moins copieux avec quatre tronçons chronométrés quotidiens représentants, à chaque fois, plus de 90 kilomètres d'ES, sauf pour la 5e et dernière étape du samedi. Mercredi, les équipage partiront de Porto-Vecchio pour rejoindre Borgo, terme de la deuxième étape avec quatre spéciales dont la plus longue du rallye à savoir Maison Pieraggi - Muracciole (29,4 km). Après une nuit de repos à Borgo, la caravane reprendra, jeudi, la route cap sur la Balagne et plus exactement Calvi où sera jugée l'arrivée de la troisième étape qui sera bouclée par la très attendue spéciale de Notre Dame de la Serra.

Vendredi 7 octobre le Tour de Corse Historique retrouvera la Corse du Sud avec un final sur les rives du Golfe du Valincu à l'issue de 97 kilomètres de spéciales soit la plus longue journée du rallye au moment même où les organismes et les mécaniques seront déjà bien entamés.

Le dénouement aura lieu samedi 8 octobre avec le retour sur Porto-Vecchio où aura lieu l'arrivée. Quatre spéciales, pour un total de 68 kilomètres d'ES composeront cette ultime journée qui permettra de décerner les lauriers