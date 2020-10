Tour de Corse Historique : Alain Oreille nouveau leader

Donnée supplémentaire et ô combien importante, la pluie s'était invitée à la fête trempant la première ES. Cela n'empêchait pas Robert Consani de poursuivre sur le tempo de la veille en s'imposant dans Ventiseri - Serra di Fiurmorbu. Marc Valliccioni était second et Olivier Capanaccia troisième. De son côté François Delecour tenait promesse en se classant sixième. La mauvaise pioche de cette entame de deuxième journée revenait à Stéphane Milanini, brillant quatrième la veille qui quittait le rallye sur ennuis mécaniques

La plus longue spéciale du jour Maison Pierraggi - Anrisanti (28,91 km) confirmait la main-mise de Robert Consani qui signait son deuxième scratch, toujours devant Marc Valliccioni à 5 secondes et François Delecour qui retrouvait des couleurs.

A mi-parcours de cette deuxième étape, et avant de rentrer dans Pianiccia - Sant'Andria di u Cutone, Robert Consani comptait 31 secondes d'avance sur Marc Valliccioni et 1'38 secondes sur Alain Oreille. Olivier Capanaccia et Christophe Casanova, tous deux sur M3, complétaient, dans cet ordre, ce top cinq intermédiaire