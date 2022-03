Toujours pas de victoire à Furiani pour le SC Bastia tenu en échec par Valenciennes (1-1)

Les visiteurs étaient les premiers à allumer des mèches mais sans réels dangers pour les insulaires. La défense bastiaise était toutefois un peu laxiste à la 11ème et sur un centre de la gauche de Robail, Bonnet, bien seul aux 6 mètres ouvrait le score pour VA. Vexés les coéquipiers de Vincent remettaient les pendules à l’heure 9 minutes plus tard grâce à Salles-Lamonge dont le tir était détourné dans ses buts par le défenseur nordiste Abeid. Ces deux buts étaient les seules éclaircies dans ce début de partie plutôt tristounet. Malgré quelques accélérations des Bastiais en fin de 1ère période, les deux équipes retournaient dos à dos aux vestiaires.

En début de 2ème période, les Bastiais mettent tout de suite la pression sur le but de Chevalier qui doit s’employer à plusieurs reprises. Les joueurs du président Ferrandi dominent cette franchement cette deuxième période mais butent sur une défense valenciennoise bien regroupée. Les Nordistes sortent enfin de leur terrain en fin de seconde période titillant la défense corse.

La fin de match est tendue et les cartons pleuvent. Malgré deux ou trois derniers assauts dans le temps additionnel, les insulaires ne pourront s’adjuger le gain du match. Toujours pas de victoire à Furiani.







Feuille de match

27ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 1 Valenciennes FC (1-1)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau, 8 degrés.

Spectateurs : environ 8 500





Arbitre principal : Jérôme Brisard

Arbitre assistant 1 : Nicolas Rodrigues

Arbitre assistant 2 : Benjamin Pages

4ème arbitre : Azzédine Souifi



Avertissements :

Sainati (16ème) - Magri (63ème) - Robic (86ème) - Guidi (87ème) pour SCB

Abeid (58ème) - Chevalier (86ème) - Bonnet (88ème) pour VA



Buts :

Bonnet (11ème) pour VA

Abeid ( csc 20ème) pour SCB





SCB : Placide – Guidi – Bocognano – Kaïboue – Palun (Palun 66ème) – Le Cardinal – Sainati – Vincent (c) – Santelli – Salles Lamonge – Magri (Ben Saada 66ème) .

Entr. : Régis Brouard



VA FC : Chevalier – Abeid – Cuffaut (c) – Linguet – Ntim – Lecoeuche – Masson – Kaba – Ayite – Robail (Timité 75ème) – Bonnet.

Entr. : Ch. Delmotte



Statistiques avant la rencontre :

En 17 rencontres de L1, L2 et Coupe de France à Furiani, le SCB a enregistré 13 victoires, concédé 3 nul et connu qu’une seule fois la défaite (2 – 3 lors de la 12ème journée de L1 le 10/11/2012)

Plus belle victoire : 4 – 0 le 7/09/76 lors de la 5ème journée de D1 76/77.

Buts de Papi (24e et 51e) Desvignes (45e) et Zimako (85e)

BASTIA : PETROVIC-MARCHIONI-LUCCINI-ORLANDUCCI-BURKHARD-DESVIGNES-PAPI-FRANCESCHETTI-ZIMAKO-FELIX-DZAJIC.

Entr: P. CAHUZAC

VALENCIENNES; DELACHET-FUGALDI-COPIN-KUSKOWIAK-GARCERAN-NEUBERT-VERSTRAETE-MAILLARD-JESKOVIAK-ZAREMBA-SIX.

Ent: JP DESTRUMELLE Au match aller, le 21 septembre 2021, les nordistes s’étaient imposés chez eux 2 buts à 1 (Santelli) Contexte

Au coude à coude avec les Nordistes, c’était l’occasion pour les Bastiais de les « sauter » au classement.



L’ambiance

Malgré le froid, la tribune Est était bien chaude et donnait de la voix sans discontinuer. La Sud comblant les peu de silence.





Les buts

11ème : Bonnet bien seul aux 6 mètres reprend un centre de la droite de Robail et fait trembler les filets de Placide.

20ème : Sur un corner de Salles Lamonge de la droite, Bocognano récupère le cuir renvoyé par la défense et le redonne à Salles Lamonge en embuscade dans le coin droit de la surface. Le tir puissant du milieu de terrain bastiais dans un angle fermé est détourné dans ses buts par Abeid.



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les Valenciennois en jaune.

3ème : Tir à ras de terre de Robail à l’entrée de la surface. Le gardien corse Placide bloque le ballon.

4ème : Tir du capitaine Bastia Vincent, au-dessus des buts de Chevalier.

37ème : Alerté par Vincent à l’entrée de la surface, Santelli tente d’un retourné de lober Chevalier avancé. Le ballon passe au-dessus de sa transversale.

46ème : Terrible coup-franc de Kaïboue des 30 m. Chevalier claque le ballon en corner au-dessus de sa transversale.

48ème : Tir de loin de Bocognano, Chevalier bloque le ballon sans problème.

50ème : Coup-franc de Robail des 25 m sur la droite des buts de Placide. Les Corses se dégagent tant bien que mal.

63ème : Coup-franc de la gauche pour Kaïboue des 35 m. le gardien valenciennois capte le ballon dans les airs.

76ème : Placide doit sortir au-devant de l’attaquant nordiste Timité.

83ème : Tir non cadré de Robic en extension. Le ballon passe à deux bons mètres du poteau gauche de Chevalier.

87ème : Corner de Kaïboué de la gauche. Panique dans la défense jaune mais les Bastiais n’en profitent pas.



Joueurs les plus en vue

Salles-Lamonge - Kaïboue à Bastia

Robail - Bonnet à VA



Pour l’anecdote

Du jaune (maillots VA) et du bleu (maillots SCB) sur le terrain et un panneau « innò à a guerra » qui défilait sur les emplacements publicitaires. Des couleurs hélas d’une triste actualité.

Quelques banderoles aussi dénonçant l’agression commise sur Yvan Colonna quelques jours plutôt.



Bilan sportif

Du sur-place pour le SCB. 15ème avec 30 points à égalité avec Rodez et avec 2 points d'avance sur le 1er relégable Grenoble.



Ils ont dit

Régis Brouard, entraineur du SCB

«Ce soir il y a plein de petites choses qui ont manqué. On a été déficients sur l’aspect technique. On s’est précipité. Peut-être y avait-il trop de pression sur certaines zones. On a eu une bonne réaction en égalisant rapidement. Mais je ne me satisfais pas de ce match nul. Je note aussi qu’on manque de vice dans le secteur offensif car on est souvent déficient dans les duels. On cherche trop les duels. Notre animation offensive est peut-être trop stéréotypée, nos adversaires nous lisent bien. Peut-être va-t-il falloir faire autrement. Il ne faut surtout pas être inquiets et ce n’est pas une façade. Je sais que ça va être dur jusqu’à la fin et que ça va se jouer à la fin. On va s’en sortir, ça va le faire »





Christophe Delmotte, entraineur de VA

« Pour nous depuis plusieurs matchs, c’est la lutte pour le maintien. C’était important aujourd’hui. C’est un match nul mérité même si Bastia a eu plus d’opportunités en seconde période. On est satisfaits de partir de Bastia avec 1 point. On a su résister, on a été solides, on a été des combattants ».