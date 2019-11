Toujours des excès de vitesse sur les routes de Haute-Corse

C.-V. M le Mercredi 20 Novembre 2019 à 21:08

C'est parce que les vitesses excessives sont la cause principale des accidents graves de la circulation routière en Haute-Corse que l'escadron départemental de la Sécurité routière se multiplie sur les routes du Nord de l'île. Et preuve de l'indiscipline et de l'inconscience de certains automobilistes, l'EDSR2B rentre rarement bredouille.





Sanction immédiate ?

Son permis lui est immédiatement retiré et fait l’objet d’une suspension administrative de 4 mois et 15 jours. Son véhicule fait l'objet d'une immobilisation administrative de 7 jours. Ainsi ce 12 Novembre à 15h50 sur la route territoriale 20, sur le territoire de la commune de Corte, un automobiliste de nationalité italienne, âgé de 25 ans a été contrôlé, par les motocyclistes de la Brigade motorisée de Moltifao, au volant d’une Audi A3 à 145 km/h (vitesse retenue 137 km/h) sur un axe limité à 80 km/h.Sanction immédiate ?Son permis lui est immédiatement retiré et fait l’objet d’une suspension administrative de 4 mois et 15 jours. Son véhicule fait l'objet d'une immobilisation administrative de 7 jours.

Le 16 Novembre, c'est sur la route territoriale 11, à Vescovato, que le conducteur d’une Hyundai i30 se faisait surprendre, par les motocyclistes de la Brigade motorisée de Borgo, à 169 km/h (vitesse retenue 160 km/h) sur un axe dont la vitesse est limitée à 110 km/h.

Même faute, même sanction : le véhicule fait l’objet d’une mise en fourrière administrative de 7 jours. Le permis de conduire est retenu immédiatement.



Le lendemain à 9h20, toujours sur la RT 11 et toujours à Vescovato, le conducteur d’une Audi RS6 est contrôlé, par les motocyclistes de Borgo, à la vitesse de 181 km/h (vitesse retenue 171 km/h) sur le même axe où, on le sait, la vitesse limitée à 110 km/h.

Mise en fourrière administrative de 7 jours pour la voiture. Et permis de conduire retenu immédiatement.



Mardi à 16h45, sur la territoriale 20 à Corte, un automobiliste est contrôlé, par les gendarmes de la communauté de brigades de Corte au volant de sa Renault Mégane à 143 km/h (135 km/h retenue) sur une route limitée à 80 km/h. Il a fait l’objet d’une rétention immédiate du permis de conduire. Et le véhicule d’une mise en fourrière administrative.

SUR LE MEME SUJET Air France : Des vols à petits prix au départ de Corse

Bastia : Top départ pour les animations de Noël

Secours en montagne : les acteurs de la sécurité récompensés à Ajaccio

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie