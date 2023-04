TotalEnergies teste son biocarburant expérimental sur un navire de la Corsica Ferries

Affaire à suivre.



Paquebots à voile, navires à hydrogène liquide, ferries qui carburent à l'huile de cuisson : le transports maritime fourmille d'idées pour réduire ses émissions polluantes. Et pour réaliser sa transition écologique le secteur se tourne vers des modes de propulsion propres et des carburants alternatifs. Dans cette optique, TotalEnergies et Corsica Ferries ont débuté cette année une collaboration innovante qui a marqué le début d’une nouvelle ère en Méditerranée en réalisant la première opération de soutage en biocarburant à partir d’un port français.Dans le cadre de cet essai réalisé en janvier à Toulon, 100 tonnes de biocarburant composé de gazole et de 30 % de biomolécules produites à partir d'huiles de cuisson usagées et certifiées durables., ont été livrées par camion au navire Mega Express Two, roulier de 26 000 tonnes.Même s’il s’agit d’un essai, opéré par TotalEnergies Marine Fuels, la filiale de l’énergéticien dédiée aux activités de soutage, cette solution pourrait bientôt être développée en direction des compagnies maritimes car elle permet de conserver les bateaux existants, tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre, de l’ordre de 20%.détaille Total dans un communiqué diffusé ce jeudi.Cette opération qui fait suite aux premières opérations de soutage de biocarburants réalisées par TotalEnergies Marine Fuels à Singapour en 2022 et au lancement d'un premier contrat commercial de fourniture de biocarburants avec Hapag Lloyd à Singapour en début d'année 2023, a été saluée par les responsables de TotalEnergies Marine Fuels et de Corsica Ferries. "Nous sommes ravis d'avoir collaboré avec Corsica Ferries pour mener à bien notre première opération de soutage de biocarburants en Méditerranée à partir d'un port français", a déclaré Louise Tricoire, directrice de TotalEnergies Marine Fuels. "Cet essai nous permet de franchir une étape supplémentaire vers la mise en place d'une filière locale d'approvisionnement en biocarburants marins autour des principaux hubs de soutage en Europe, afin d'aider nos clients à réduire leur empreinte carbone conformément à leurs plans de décarbonation. "De son côté, Jean-Charles Teurlay, responsable des achats de carburant pour Corsica Ferries, indique que la compagnie est ravie "de lancer cet essai de biocarburant sur nos navires. Nous travaillons depuis plusieurs années sur la limitation de notre empreinte carbone et devançons quasiment toutes les nouvelles réglementations pour la diminuer. Nous sommes convaincus que l'avenir du transport maritime repose sur des solutions durables et respectueuses de l'environnement. Cet essai nous permet de tester une nouvelle alternative prometteuse au carburant traditionnel."