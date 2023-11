Tony Viacara expose ses trésors sous-marins au Crédit Mutuel de Bastia

L'idée insolite de tenir cette exposition au sein d'une banque a germé grâce à Fabrice Baldi, directeur de l'agence du Crédit Mutuel sur la Boulevard Paoli à Bastia. « Le Crédit Mutuel est une entreprise mutualiste, une banque assurance qui appartient à ses clients-sociétaires et on se veut au plus proche d’eux, les aider, valoriser leurs projets », souligne Fabrice Baldi. «L’Association de Tony Viacara est cliente et il nous a semblé logique de mettre en avant ses activités. Le Conseil d’administration de notre banque va pérenniser ce genre d’action».

Le hall de la banque est donc transformé en galerie d'art aquatique, où des créatures marines majestueuses, des épaves mystiques et des paysages sous-marins envoûtants prennent vie au milieu des transactions financières. Cette exposition originale, ouverte à tous, ajoute une touche unique et conviviale à l'atmosphère bancaire traditionnelle. «Cette exposition, visible par tout le monde durant plusieurs semaines, est un panel des photos que j’ai réalisées cette année » explique Tony Viacara.

Originaire du Vieux-Port de Bastia, le plongeur sous-marin et photographe professionnel revient tout juste d'une expédition de 12 jours aux Maldives, dédiée au recensement photographique de la raie Manta. Représentant de l'association « Un océan de vie » en Corse, Viacara partage son amour des océans à travers des images exceptionnelles. Sitôt débarqué, Tony devrait repartir sous peu pour une mission en Jordanie sur un musée sous-marin. Ce sera ensuite direction la Turquie pour filmer les fonds sous-marins à la demande du Consulat de Turquie. Plus proche de nous, Tony s’affaire à préparer le Championnat de France de photos sous-marines.