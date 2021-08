Tony Viacara 11ème au Championnat de France de photos sous-marines : «une superbe expérience»

En binôme avec Franck Vannucci, le plongeur bastiais participait pour la première fois à cette épreuve. Les journées de jeudi et vendredi étaient consacrées à la prise de vue avec une manche de 3 heures chaque jour.

Les 22 équipes en compétition étaient constituées d’un photographe et d’un assistant sécurité. Elles devaient, sur 5 thèmes, ramener 6 photos sur des sites imposés : macro non poisson, macro poisson, ambiance faune mobile et 2 images ambiance.





Tony et Franck terminent à la 11ème place, conforme à leur ambition. «Au départ nous visions le milieu du tableau pour cette première participation. On a fini dans les clous, 11ème sur 22 » déclare Tony Viacara. «Nos photos ont fait le yo-yo avec le podium mais nous avons très bien compris les codes et nous serons nous en souvenir pour la prochaine fois. Ce n’est donc qu’un au revoir. Franck et moi-même félicitons bien évidemment les gagnants et nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir. C’est une très belle expérience. Un très grand merci à mon ami Francois Scorsonelli, organisateur du championnat et président de la commission photo-vidéo à la FFESSM car nous avons été accueillis comme il se doit ».