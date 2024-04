Tomino : la Tour Génoise ne deviendra pas un meublé de tourisme

Tomino : le conseil municipal unanime désapprouve le projet de transformation de la Tour Génoise, élément important du patrimoine et de l’histoire de notre village, en un meublé de tourisme. Nous utiliserons toutes les voies de droit pour s’opposer à ce projet pic.twitter.com/pECAP9og9L

📣 𝐂𝐇𝐉𝐀𝐌𝐀 𝐀̀ 𝐋’𝐀𝐃𝐃𝐔𝐍𝐈𝐓𝐀 !



La tour de Tuminu fait l’objet d’un projet d’acquisition par des tiers extérieurs à l’île, et de transformation en meublé de tourisme.



🔴 Da Capicorsu à Bunifaziu, speculazione è spussessu : INNÒ !



Tutti in Tuminu u 20 d’aprile ! pic.twitter.com/va19ttCVof

C’est une affaire qui a fait grand bruit ces derniers jours. Le 11 avril dernier, le conseil municipal de Tomino marquait sa ferme opposition à la transformation de la Tour Génoise en meublé de tourisme. L’édifice du XVIème siècle appartient en effet à un propriétaire privé qui a récemment décidé de le mettre en vente. De potentiels acquéreurs avaient alors imaginé transformer ce morceau du patrimoine insulaire en une location touristique. De quoi susciter une levée de boucliers dans la commune et au-delà. Sur les réseaux sociaux, le maire de la commune, François Orlandi annonçait d’ailleurs : « Nous utiliserons toutes les voies de droit pour s’opposer à ce projet ».Dans ce droit fil, en début de semaine, le parti Femu a Corsica avait d’ailleurs appelé à un large rassemblement contre ce projet le samedi 20 avril.Face à cette opposition massive, ce mercredi, François Orlandi annonce sur le réseau social X (ex-Twitter) que « les acquéreurs intéressés pour une transformation de la tour génoise de Tomino en meublé de tourisme ont abandonné leur projet ». « Au-delà de l’aspect juridique dont les éléments de contestation étaient en cours d’instructions, notre position est basée sur la destination d’un édifice dont la valeur historique, symbolique et architecturale ne peut correspondre au projet présenté Cette tour relevant du domaine militaire est restée en l’état depuis sa construction. Elle peut devenir un lieu d’histoire et de mémoire », souligne le maire en saluant « la mobilisation (qui) a contribué aussi à la prise de conscience quant à la nécessité de protéger le patrimoine matériel et immatériel de la Corse ».