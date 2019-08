Tocc'à voi : Urbalaco Campemu Qui, l'association qui dénonce "la déconsidération dans laquelle sont tenus les villages de l'intérieur"

Rédigé par Collectif " Urba Pulitu" le Mardi 20 Août 2019 à 11:17

Nous habitants d'Urbalacone restons vigilants face à la menace d'un projet d'installation d'un centre de stockage, voire également de celui d'une station de compostage sur un terrain privé situé sur une commune limitrophe(Albitreccia ), dont nous avons appris l'existence par la presse en avril dernier, sans que personne n'en ait été informé.

En réponse à ces annonces, il nous a fallu réagir vite et vous nous avez soutenu en signant notre pétition.

Nous avons répliqué par un communiqué de presse dont s'est fait l'écho Corse-Matin rendant compte de la mobilisation de notre collectif " Urba Pulitu".



Une délégation du collectif a ensuite été reçue par le Président de la CDC que nous avions préalablement contacté en personne et par l'intermédiaire de son cabinet. Les propos de Gilles Simeoni se sont voulus rassurants : rien encore de décidé concernant les sites d'implantations. Mais nous comprenions aussi que les engagements de la CDC ne pouvaient préjuger des décisions de la préfète, du Syvadec et des communautés de communes et de leurs élus



Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous n'en savons rien.

En l'absence de déclaration publique des élus et responsables annonçant l'abandon d'un tel projet, nous devons rester vigilants



Cette situation nous a conduit à élaborer un projet d' association pour dénoncer - au-delà du problème du traitement des ordures ménagères- la déconsidération dans laquelle sont tenus les villages de l'intérieur ..



L'association que nous proposons de dénommer "URBALACO CAMPEMU QUI" aura pour objet la défense de l'environnement naturel, consistant notamment en la protection des populations , de l'environnement et du patrimoine bâti et linguistique



Elle veillera à la préservation des équilibres fondamentaux des espaces naturels : eau, air sol, de l'environnement et du patrimoine , paysage et cadre de vie ;.



Elle promouvra une évolution harmonieuse et équilibrée du territoire favorisant le maintien, la création, le développement d'activités et l'installation de population dans les villages de l'intérieur



Elle valorisera le potentiel du village par l'organisation de manifestations culturelles ou autres



Elle luttera contre toutes les formes de pollution et de nuisances au regard notamment de leur impact sur la santé et le cadre de vie



Elle veillera à la mise en œuvre des normes (nationales, européennes et et internationales) en matière d' environnement, d'alimentation, d'énergie, de gestion des déchets ; ce dans le respect de l'équilibre des territoires



Elle assurera l'information, la sensibilisation, la défense des citoyens, consommateurs et usagers notamment au moyen de réunions, mobilisations, bulletin d'information et/ou site internet , manifestations culturelles ; recours et actions en justice devant toutes administrations , organisations , juridictions nationales ou internationales, sous réserve d'en remplir les conditions prévues par les textes.



Elle sera habilitée à exercer les activités économiques impliquées par ses moyens d'action.



Elle exercera ses activités sur l'ensemble du territoire de la commune d'URBALACONE et au-delà, à l'égard de tout fait, projet ou décision qui,bien qu' en dehors de sa compétence géographique, serait de nature à porter atteinte à l’environnement de la commune.



Nous invitons tous les signataires et toutes les personnes sensibilisées à participer à l'assemblée constitutive de l'association, afin d 'en être membres à part entière et afin d'élire les membres du bureau, moyennant une cotisation d'un minimum de 5€.



le 22/08/2019 à 18h sur la place.

