Tocc'à voi - Une nouvelle déchèterie ouverte route inférieure de Cardo à Bastia

Une nouvelle déchèterie est ouverte route inférieure de Cardo à Bastia ! Quelle honte.

Et là CAB refuse de monter tous les 15 jours car, lorsque qu’ils débarrassent, le week-end d’après c’est la même chose. On veut promouvoir le tri sélectif mais les gens n’ont pas accès au container de tri car il y a un amoncèlement, impressionnant de déchets devant ...Et si les chiens s’y mettent c’est la catastrophe.

Incivilités ?

Oui, mais sans solutions à ce jour ... "Pourtant on paye des impôts locaux, assez cher non ?"