Tocc'à voi : Petra di Verde et les pannes recurrentes du réseau mobile Orange

Lettre ouverte à Monsieur le Président du conseil exécutif de l’assemblée de Corse, G.Simeoni.









Monsieur le Président, Habitant de la commune de Pietra Di Verde, très beau village, ou comme vous le savez, y vivre toute l’année est pour nous un réel plaisir.





Cependant, nous sommes régulièrement victimes des défaillances du réseau mobile orange, unique opérateur - sur 4 – « accessible » pour notre commune.



Les pannes sont récurrentes (aucun réseau) et quand cela "fonctionne", la qualité (débit - Mbit/s) de connexion est très mauvaise.



Défaillances, ce mot est faible. En effet, lors d’une récente panne nous avons été informés que celle-ci était due au fait que TDF, propriétaire du relais, n’ayant pas réglé sa facture d’électricité, EDF avait coupé l’alimention électrique du relais !



Monsieur le Président, une telle situation ne relève pas de défaillances, mais d’une INCURIE.



Ce moyen de communication est aujourd’hui indispensable pour la sécurité et la vie quotidienne des habitants de notre village.



Certes, nous ne sommes qu’une centaine de résidents et d’aucun pourrait considérer que les investissements nécessaires sont coûteux, c’est d’ailleurs l’argument utilisé par la direction de la poste pour fermer le bureau de poste de notre commune.



Mais nous avons choisi de vivre au village et nous sommes en droit d’exiger de pouvoir y habiter dignement en bénéficiant des services nécessaires pour notre vie quotidienne ; Services que nous payons d’ailleurs au même prix que les habitants des villes et des zones à «fort potentiel touristique».

Monsieur le Président, je suis convaincu, qu'informé de cette situation, vous agirez auprès de l’opérateur orange (partenaire de la CTC pour la mise en place de la fibre en Corse) pour que ce problème soit enfin résolu et que ce service fonctionne de manière pérenne et qualitative.



Enfin pour ne pas évoquer que nos soucis de vie quotidienne parlons de ce qui avance et notamment les travaux (en cours) de réfection du réseau routier, suspendus pour l’instant, mais qui devraient reprendre début septembre, pour qu’enfin, nous disposions d’une vraie route.



Par ailleurs, des travaux importants pour l’installation de la fibre ont été réalisés. Nous espérons pouvoir en bénéficier très rapidement - et pourquoi ne pas être parmi les tous premiers villages raccordés à la fibre - et permettre ainsi à notre village et sa population de se projeter vers l’avenir.





Monsieur le Président vous avez déclaré lors de vos vœux pour 2019



« Stu paese da fà, si farà » faisons le.







Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes sincères et respectueuses salutations.



Pancrazi Pierre-François. Habitant di à Petra di Verde.



















Copie à : Monsieur le Président de l'assemblée de Corse J.G. Talamoni.



Monsieur JF Acquaviva député de la corconscription.