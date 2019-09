Tocc'à voi : "Et si le tri sélectif ne servait à rien..."

Je fais le tri car je pense que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si à notre petit niveau on fait quelque chose, le monde qu’on laissera à nos enfants ne sera que meilleur ...

Je trie les cartons, je rince bocaux, boites et autres (sinon ça sent vite mauvais) j’ai

ma cuisine toujours un peu encombrée avec les sacs à recyclage ou les bocaux en verre sur le plan de travail.

Et je peux dire que j’ai la foi car pour tout jeter aux bornes, il faut du courage....

Il faut des bottes en plastique pour éviter les crottes de chien car je ne comprend pas pourquoi devant ces bornes les chiens pensent que c’est leur « canicrotte »

Un masque à gaz car l’odeur qui s’en dégage est pestilentielle ...



Des gants pour éviter les microbes car il faut en plus mettre bouteille, boîte de conserve ou carton d’emballage un par un, car l’ouverture est trop petite... et souvent les bornes sont pleines à craquer alors, malgré le fait que je me sois embêtée à tout trier et rincer, je suis obligée de tout jeter à la poubelle normale : je ne me vois vraiment pas faire mon trajet domicile-boulot en bus avec mon sachet de recyclage !

Pour le moment j’y crois encore mais jusqu’à quand ???