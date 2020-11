Tocc 'à Voi - "Covid-19 : "nous avons fait tout ce qui était possible"

"Nous avons fait tout ce qui était possible".

Voici la vision du Président, son constat, ce que nous vivons serait donc de notre responsabilité. A moins que l'on puisse lui rappeler que son gouvernement nous a dit que les masques ne servaient à rien, que nous n'avions pas de tests , que le « green pass » avait été oublié , qu'il était inutile de fermer les frontières contrairement à ce qu'avaient fait d'autre pays européens, tout comme laisser arriver dans nos ports et aéroports des passagers sans leur demander un résultat de test comme cela se fait en Chine, Japon Corée du Sud , Australie etc.





Sans doute n'ont-ils pas oublié de verser les primes promises aux différents salariés des hôpitaux , de créer de nouveaux lits de « réa », de demander aux cliniques privées de participer à l'effort pour combattre ce virus mais , aussi, peut-être de mettre en place une politique à la fois pour lutter contre l'épidémie , préserver le social et l'économie. Mettre en place de nouveaux tests avec des résultats rapides car avoir le résultat de son test 3,4 ou 5 jours plus tard est un non sens absolu.





" Bref on vous confine pour la seconde fois mais il y aura peut-être une troisième et quatrième fois car on doit vous protéger. Vous mais aussi notre Economie ".

Nous sommes "tous responsables collectivement " de nos Vies.

Alors à nous de nous prendre en main et éviter que ce virus tourne autour de Nous…