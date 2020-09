"The Crossing Calvi-Monaco Water Bike Challenge" : Victoire de la Princesse Charlène de Monaco

La Fondation Princesse Charlène de Monaco a le plaisir d'annoncer l’arrivée de la course "The Crossing: Calvi - Monaco Water bike Challenge" qui s’est terminée aujourd’hui dimanche 13 septembre 2020 à 11h31 au Yacht Club de Monaco.

L’équipe Serenity menée par S.A.S. la Princesse Charlène remporte cette édition du Water bike Challenge.

Après 22 heures et 33 minutes d’efforts, S.A.S. la Princesse Charlène et son équipe ont été accueillies par S.A.S. le Prince Albert II et les enfants princiers au sommet de la rampe de mise à l’eau de l’école de voile au Yacht Club de Monaco.

L’équipe Notorious, menée par M. Gareth Wittstock, Secrétaire Général de la Fondation, a franchi la ligne d’arrivée 14 minutes plus tard.

Ce défi sportif inédit et cette aventure humaine ont été l’occasion de promouvoir à nouveau les programmes de la Fondation Princesse Charlène, « Learn to swimm, pour l’apprentissage de la natation » et « Water Safety, pour la prévention de la noyade ».

