The Arch, l'odyssée maritime de Francis Joyon, pour une Europe sans carbone fait escale à Ajaccio

Après Copenhague, Concarneau, Malaga, et Marseille, The Arch fera escale à Ajaccio entre jeudi et samedi. Sous le mantra « la réponse à la crise climatique n’est plus une option, c’est une obligation », cette odyssée entreprise par le navigateur Francis Joyon à bord du maxi trimaran IDEC SPORT le 18 mars dernier vise à faire un tour d’Europe pour récolter des solutions pour la planète.



Née de l’engagement d’un groupe d’entrepreneurs, de citoyens, de gens de mer et d’évènement, cette initiative inédite vise à accélérer la transition écologique en allant récolter 100 solutions nées de l’excellence de l’innovation européenne. Pour ce faire, un appel à projets européen avait au préalable été lancé dans cinq secteurs : ville-habitat, alimentation-santé, énergie, industrie-numérique et mobilités. À chaque escale, 10 de ces projets seront révélés dans l’objectif de donner une visibilité importante à ces initiatives venant de 18 pays et contribuant à la bascule écologique du tissu économique. Du 31 mai au 2 juin 2023, ces 100 solutions seront ensuite présentées à Saint-Nazaire, devant le premier cargo moderne à voile, avant d’être transmises au Parlement Européen le 7 juin.



Afin d’embarquer les plus jeunes dans l’aventure, à chaque escale occasion est donnée à tous ceux qui le souhaitent de déposer un dessin dans une boîte sur le thème « Le monde en 2050 ». Ces derniers seront ensuite exposés à Saint-Nazaire à partir du 31 mai.



Ce jeudi, l’arche sera accueillie quai l’Herminier en fin de journée. Une fois son séjour ajaccien terminé, elle reprendra la mer direction de Naples, Athènes, Malte, Lisbonne puis Saint-Nazaire.