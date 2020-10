Testé positif à la Covid-19, Jean Paolini, 1er adjoint au maire de Lumiu est décédé

La nouvelle tant redoutée est tombée en début d'après-midi ce mardi 20 octobre. Jean Paolini, premier adjoint au maire de Lumiu, délégué aux finances, à l'administration générale, au tourisme et à l'intercommunalité, s'est éteint au centre hospitalier de Bastia où il était plongé dans un coma profond depuis 45 jours.

A cette époque, l'ensemble du conseil municipal de Lumiu avait fait l'objet d'un test qui s'était avéré négatif, ce qui malheureusement n'était pas le cas de Jean Paolini.





Son état de santé s'est très rapidement dégradé alors qu'auparavant rien ne laissait à penser d'une telle issue.

Au mois de juillet dernier c'est en bonne santé, aux côtés du maire Etienne Suzzoni qu'il avait accueilli le préfet de Haute Corse venu visiter le chantier de la future école du village dont il était si fier.

Un peu plus tard, c'est encore lui au complexe sportif Calvi-Balagne qu'ili avait présidé le bureau de vote lors de l'élection du président de la Communauté de Communes Calvi-Balagne dont il était le 4e vice-président.

Jean Paolini devait fêter ses 75 ans le 26 octobre prochain.





Diplômé de Sciences Po, professeur en gestion à l'Institut d'Administration des Entreprises d'Aix-en-Provence, Jean Paolini a mené un brillant parcours professionnel, ce qui lui a valu en 2016 d'être décoré des Palmes Académiques.

Jean était un militant nationaliste pur et dur qui allait au bout de ses convictions.

Homme respecté, affable, toujours prêt à distiller les bonnes paroles Jean était de ceux que l'on aimerait avoir pour ami.

Il avait son franc parler et entendait défendre ses idées dans le respect de tous.





Jean Paolini avait aussi l'amour de son village dans son coeur et c'est en sa qualité d'élu qu'il a proposé ses services.

En 2008, il a été le 4e adjoint au maire du regretté Eugène Ceccaldi, avant de devenir en 2014 premier adjoint au maire Etienne Suzzoni, puis d'être réélu en 2020.

Ardent défenseur du territoire, c'est au sein de la Communauté de Communes Calvi - Balagne qu'il s'est également investi. Au mois de juillet dernier il avait présidé l'installation du nouveau conseil communautaire avant d'être élu 4e vice-président.





De par sa formation professionnelle il était également Expert judiciaire près la Cour d'Appel de Bastia.

Il avait trouvé le bonheur auprès d'Aline Kauffmann, ancienne directrice de l'Office de Tourisme de Calvi.

Avec la disparition de Jean, c'est toute une page de la vie de Lumiu qui se tourne aujourd'hui.

Le corps a été ramené à la confrérie de Lumiu.

Ses obsèques auront lieu ce vendredi 22 octobre à 9h30 en l'église paroissiale de Lumiu

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à son épouse, à son frère, à tous les membres de sa familles et aux personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.