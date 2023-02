"Terra di Donne", le premier trophée qui récompense l'entrepreneuriat féminin

En Corse, proportionnellement à la population, l’entreprenariat féminin est plus développé que sur le continent. Une dynamique que souhaite encourager le réseau Cosican Business Women - qui regroupe plus de 70 cheffes d’entreprises sur l’île - à travers la création d’un nouveau trophée. « Terres de Femmes – Terra di Donne », dont la première édition devrait se conclure en mars prochain, récompensera donc plusieurs femmes ayant réussi à entreprendre en Corse. « Notre objectif, c’est de valoriser le savoir-faire, la prise de risque et l’innovation », commente Marie Maestrali, présidente du réseau à l’origine de ce projet.



Les femmes remplissant les critères définis – avoir « créé ou repris une entreprise dont le siège social est en Corse, quelles que soient les formes juridiques et les activités » - ont jusqu’au 1er mars pour déposer leur candidature sur la plateforme Corsican Business Women. Par la suite, un jury composé de journalistes et de professionnels établira un classement, pour des récompenses délivrées symboliquement le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.