Tennis : retour gagnant pour le RC Ville-di-Pietrabugno

Il est vrai que tout est allé vite sur les courts.

Aussi vite que la renaissance du club dont l'affiliation a eu lieu en août ou bien l'organisation de ce premier tournoi officiel pour lequel le RC Ville-di-Pietrabugno a enregistré 182 inscrits toutes catégories confondues "ce qui a constitué un record pour le club" se félicité le président Ange-Michel De Vita.

Un président qui n'ignore pas que ce succès est aussi dû a la Ligue Corse de Tennis représentée par son président Philippe Medori qui est aux côtés du club depuis sa reprise, à la commune de Ville-di-Pietrabugno représentée par son maire Michel Rossi - "qui nous soutient et avec lequel nous travaillons main dans la main" - ainsi qu'à Paul-Louis Antomarchi, gérant du complexe sportif "l'Orange Bleue", bien suppléé par Raphaël Rossi





"Ce tournoi a été, aussi, une réussite en grande partie grâce à Jacques-François Ciavaldini, juge arbitre du tournoi, bien secondé par Christophe Debague, juge arbitre adjoint, qui ont fait preuve de dynamisme et de rigueur dans l'organisation" ne manque pas de souligner Ange-Michel De Vita





Les finales se sont déroulés devant une centaine de spectateurs de l'ensemble des élus du conseil municipal de Ville-di-Pietrabugno et du maire de la commune.

Puis la dernière finale terminée les discours de circonstance de Ange-Michel De Vita et Michel Rossi prononcés et la remise des prix effectuée, tout le monde a pris part à un grand barbecue apprécié dans une ambiance de chaude cordialité..