Tennis handisport : le beau geste d’Inner Wheel Bastia envers Maxime Ancian

« Je baigne dans le tennis depuis tout petit puisque mes grands-parents tenaient le Borgo Country Club, à l’époque un club phare de l’île » explique Maxime Ancian. « Après la fermeture du club en 2005 j’ai continué à me passionner pour ce sport et aujourd’hui malgré mon handicap je le pratique ».

Des débuts pas faciles pour Maxime car pratiquant avec un fauteuil roulant traditionnel. «Il y a quelques mois j‘ai opté pour un fauteuil adapté pour le sport, en prêt. Depuis le 11 avril j’en possède un à moi, spécifique et adapté à mon corps. De 12 kg, je suis ainsi passé à seulement 6 avec une maniabilité sans comparaison. Avec ce fauteuil je repars à zéro».



Le jeune homme qui ambitionne de passer à la compétition s’entraine dur depuis deux mois avec Mickael Dayan-Voisin, entraineur de ligue, diplômé et certifié pour le handisport. «Je connais Mickael depuis très longtemps. Les séances sont dures, très violentes mais ça passe par là. Je ne serai pas prêt pour le tournoi handisport de Costa Verde de septembre mais en attendant celui de 2025 j’espère pouvoir en disputer quelques-uns sur le continent ».



Tout en se livrant sans relâche à son sport favori à raison d’un entrainement par jour, sans compter des séances de kiné pour le renforcement musculaire, Maxime poursuit ses études. Car là aussi il nourrit des ambitions. Après un bac en 2019, un BTS ingénieur en 2021, 2 ans d’étude en licence science ingénierie, le voilà cette année à Corte en licence sciences pour la vie, biologie et biochimie. « Aujourd’hui je me destine au métier de préparateur physique ».



Programme chargé donc pour le jeune homme qui dirige bien sa carrière professionnelle et sportive. « Bien sûr le but est d’atteindre un haut niveau pour disputer 2 à 3 tournois par an ». Une passion qui a un coût. « 1 an d’entrainement cela représente 15 000 € et la participation à 2/3 tournois par an s’élève à 5000 €. J’ai quelques sponsors mais je vais travailler aussi pour en avoir d’autres ».

Le chèque remis ce mercredi par les membres d’Inner Wheel Bastia, en présence du président de la ligue corse de tennis, Philippe Medori, est certes une goutte d’eau dans le budget de Maxime, très ému par ce geste, mais il l’aidera dans sa belle démarche.