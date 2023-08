Tennis à Porto-Vecchio : C'est parti sur les courts du Prunello

Pour cette édition 2023, le tournoi de la Cité du Sel affiche une augmentation de 10% du nombre de participants par rapport à l'année précédente, avec pas moins de 233 joueurs engagés sur les treize tableaux proposés.



Une telle affluence réjouit l'équipe d'organisation, et en particulier le président Olivier Maisetti. Tous sont ravis de voir cet événement monter en puissance au fil des jours, promettant ainsi son lot de surprises, comme à l'accoutumée.



Les passionnés de tennis et les spectateurs sont impatients de découvrir les performances des joueurs et joueuses qui s'affrontent sur les courts de Porto-Vecchio. Ce tournoi promet une ambiance conviviale et sportive qui rassemble les amateurs de la petite balle jaune dans la magnifique ville de Porto-Vecchio.