Tennis : Thibault Pene en haut de l'affiche à Bonifacio

Les finales individuelles

11:12 ans masculins

Horace Jonca (30/5) bat Andria Zucconi (30/3)6/4 1/6 7/5

13:14 ans masculins

Killian Brihaye 15/3) bat Andria Zucconi (30/5) 6/0 6/0

Simple dames

Barbara Cano (15/3) bat Valérie Pozzo di Borgo (15/1) 2/0 ab

Simple messieurs

Thibault Pene (15) bat Damien Raiola (3/6) 6/4 6/4

Dames 35 plus

Valérie Kervizic (15) bat Cécile Agostini 1(5/4) 6/2 6/3

Messieurs 35 plus

Didier Reboli (15/2) bat Carlos Fernandes (15/2) 6/4 3/6 7/5

Dames 45 plus

Sihem Kouki (15/3) bat Irène Maitre (30/1) 6/1 6/1

Messieurs 45 plus

Laurent Mazzetti (2/6) Bat Thierry Ehrhard (15) 6/1 6/2 .