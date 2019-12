Tennis : Samedi débute le tournoi du RCPV

GAP le Mercredi 11 Décembre 2019 à 20:24

En ce mois de décembre, plus propice aux fêtes, le tennis va, tout de même, tenir le haut du pavé à Porto-Vecchio où le RCPV organise, à partir de samedi, son tournoi d'hiver qualificatif pour les prochains championnats de Corse. Jusqu'au 12 janvier 2020 les installations du complexe du Prunellu vont donc résonner au rythme des rencontres qui vont permettre aux simples dames et messieurs, mais aussi aux catégories Open, 35 plus, 45 plus, 55 plus, sans oublier les jeunes catégories à partir des 11/12 ans jusqu'aux 17/18 ans, d'en découdre durant un mois sur les six courts.

Pour les inscriptions il convient d'utiliser Tenup la nouvelle application de la FFT, ou bien par mail (raquetteclub@orange.fr) voire en se rendant directement au siège du club.

