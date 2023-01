Tennis. Malgré une balle de match, Laurent Lokoli éliminé de l'Open d'Australie

De retour sur le court après trois heures de pause, le Bastiais n'a plus les mêmes repères. Il obtient une balle de match d'entrée mais flanche et concède la manche dans la foulée (6-7). Un coup de massue qui revigore Mmoh. L'Américain, qui commettait jusqu'alors trop de fautes directes, est plus propre et place même ses coups gagnants. La quatrième manche n'est pas à sens unique mais suffit à voir le "Lucky Loser" revenir à égalité (4-6).



Laurent Lokoli n'y est plus, décroche et se voit breaké d'entrée dans la dernière manche (1-3). Sauf que là encore, alors que la fin s'approche, la pluie en décide autrement. Nouveau retour à la case vestiaire, cette fois jusqu'au lendemain. Il est minuit et la partie ne reprendra que dans l'après-midi australienne.



Mais Lokoli n'en retrouve pas pour autant des couleurs. Après 4h28 de jeu, il cède finalement (2-6). Si proche de rejoindre le deuxième tour de l'Open d'Australie pour la première fois de sa carrière, le Bastiais devra patienter. "Ma tristesse d'aujourd'hui sera ma force de demain", glisse-t-il sobrement sur les réseaux sociaux, dans un message de remerciement.



Michael Mmoh, lui, affrontera l'Allemand Alexander Zverev, tête de série n°12, au second tour.