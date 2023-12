Tennis : Les 17/18 ans du Raquette Club de Porto-Vecchio champions de Corse

Malgré l’absence d’Oriano Cavallini-Négrel, les jeunes tennismen de la Cité du Sel renforcés, pour l’occasion par Pierre-Marie Guiglion (TC Alta-Rocca) ont pris le meilleur sur les Ajacciens à l’issue des deux parties en simple et de celle en double. Pourtant les Ajacciens étaient les premiers à s’imposer grâce à Paul-Marie Chiappe (15) qui disposait d’Ayden Malfait (15/2) 6/1 6/2. Le RCPV rétablissait l’équilibre par l’intermédiaire de Pierre-Marie Guiglion (15/4) auteur d’une « perf » face à Nicolas Peraldi (15/1) qu’il battait 6/1 6/3. La partie décisive se situait, donc, au niveau du double, la paire Ayden Malfait - Pierre-Marie Guiglion l’emportait sur celle composée de Paul-Marie Chiappe et Baptiste Diot 6/1 6/1 et offrait par la même occasion le point décisif au RCPV.

Et comme une bonne nouvelle arrive, rarement, de manière isolée on apprenait que l’équipe 55 plus du RCPV était repêchée pour les championnats de France.



Les vétérans porto-vecchiais ne devraient pas tarder à connaître leur adversaire dans cette compétition hexagonale.