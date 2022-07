Tennis : Guidicelli et Tramoni titrés à Pianottoli

Les finales:

13-14 ans masculins: Ayden Malfait (15/4) bat Andria Zucconi (30/3) 6/1 6/1.

15-16 ans masculins: Oriano Cavallini-Négrel (15) bat Ayden Malfait

(15/4) 6/0 6/0

Messieurs 35 plus: Maxime Petit (15) bat Carlos Fernandes (15/2) 6/1 6/0

Messieurs 45 plus: Michaël Schleifer (15/4) bat Patrick Santoni (15/3) 6/4 6/2.

Simple messieurs: Emmanuel Guidicelli (4/6) bat Damien Raiola (2/6)

3/6 6/4 10/3

Simple dames: Laetitia Tramoni (15/1) bat Hélène Dominici (15/4) 6/0 6/0.

Parmi les finales les plus attendues celles des tableaux en simple dames et messieurs. La surprise de ce dimanche de finale est venue du succès d' Emmanuel Guidicelli (4/6) qui a battu Damien Raiola (2/6) 3/6 6/4 10/3 au tie break. En simples dames, à l'inverse, la logique à été respectée avec la victoire de LaetitiaTramoni expéditive face à Hélène Dominici battue 6/0 6/0.Parim les finales à sens unique en 15/16 ans, Oriano Cavallini-Négrel à dominé Ayden Malfait en deux sets 6/0 6/0, alors que chez les 35 Plus Maxime Petit en a fait de même face à Carlos Fernandes 6/1 6/0.