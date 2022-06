Tennis : Alice Battesti et Arnaud Capel sacrés champions de Corse à Calvi

Ce lundi 6 juin, lundi de Pentecôte, les 36es championnats de Corse, qui ont rassemblé plus d'un millier de personnes durant 4 jours, se sont achevés sous un soleil radieux. "C'est un immense plaisir de retrouver l'intégralité des clubs lors de cette compétition, sans mesure de distanciation aucune, ni problématiques liée à la covid-19. C'est également merveilleux d'avoir retrouvé les courts du Tennis Club de Calvi et sa pinède. Aujourd'hui, le championnat de Corse n'est plus organisé en 2 parties, tout s'est donc déroulé ici. Ce sont près de 250 compétiteurs qui ont concouru à Calvi. Les vainqueurs des différentes catégories auront le privilège de participer aux championnats de France sur le site de Roland Garros, durant les secondes quinzaines de juin et d'août. Les tableaux phares sont toujours ceux de la seconde série, mais nous avons toujours un œil attentif sur les catégories de nos plus jeunes" commentait Philippe Medori, président de la ligue Corse se Tennis.

Alice Battesti, star montante du tennis corse, remporte pour la seconde année consécutive, le titre de championne de Corse, série 2. À seulement 17 ans, Alice a déjà disputé 3 finales de la plus importante des catégories et en a 2 à son actif. " J'ai commencé à jouer ici à Calvi je pense, vers 8 ans. Aujourd'hui c'est la deuxième fois que je gagne la catégorie adulte. Je suis restée déterminée du début à la fin et je suis restée concentrée. Je suis vraiment très contente". Elle s'est imposée face à Flore Mendes, 6/0-6/0.



Marc-Aurèle Armani, champion de Corse en catégorie 3e, série messieurs a remporté son titre face à François Mazzetti.

L'entraîneur du Casone d'Aiacciu était également accompagné par de nombreux jeunes du club. " Nous étions nombreux, plus ou moins jeunes, du Casone. Il y a avait deux coachs qualifiés pour ces championnats. C'est génial et Calvi est magnifique. Quelques petites déceptions en finale chez les jeunes qui ont réalisé de beaux parcours. Côté personnel, ça fait plaisir d'avoir gagné".





Chez les plus petits, Pauline Fondacci devient championne de Corse chez les filles de 12 ans face à Zoé Soupizon et Lisa Félix-Nativel a battuSaveria Carruggi, 1/5 5/0 10/5 pour les 8/10 ans filles Galaxie Vert. " Je ne pensais pas gagner ce match. Mais je suis très très contente de l'avoir emporté". À ses côtés, son grand-père, Fanfan Félix, que l'on ne présente plus aux sportifs corses, était très fier de sa petite fille. " J'ai été très surpris de la voir gagner. Elle était en difficulté, elle a su trouver les ressources nécessaires pour y arriver."





Depuis plusieurs années, les championnats de Corse se déroulent à Calvi. " Nous sommes très heureux d'accueillir encore une fois les championnats de Corse. C'est un cadre magnifique. Les participants sont ravis. Même s'il est de plus en plus compliqué de trouver des bénévoles, on a réussi à organiser ces 4 jours intenses ", précisait Joseph Albertini, secrétaire général du TC Calvi.

Toujours au rendez-vous, Bernard Giudicelli, vice-président de la fédération internationale de tennis, soulignait que " lorsqu'une épreuve dure si longtemps - c'était la 36e édition -, c'est qu'elle correspond à une attente est qu'elle est inscrite dans l'ADN et la culture du tennis insulaire. Le but de ce championnat n'est pas d'avoir le meilleur niveau, mais c'est surtout que chacun puisse concourir à son meilleur niveau. Qu'il y ait tant de catégories, démontre que chacun peut avoir son championnat ".