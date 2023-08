Tempête du 18 août 2022 : Un an après, quelles mesures ont été mises en place pour mieux prévoir ces phénomènes ?

En outre, l’organisme dévoile qu’une « prochaine version de la chaîne de prévision numérique du temps sera mise en œuvre d’ici mi-2024 ». « Parmi toutes les nouveautés qui seront incluses dans cette nouvelle chaîne, une meilleure représentation de la température de surface de la mer, l’ajout de nouvelles observations satellitaires ou d’avions et une amélioration majeure dans la manière d’exploiter les observations dans le modèle Arome qui couvre la France métropolitaine contribueront directement à de meilleures prévisions des phénomènes météorologiques tels que celui qui a frappé la Corse le 18 août 2022 », précise Météo France. D'autre part, des travaux « visant préparer l’utilisation des observations des futurs satellites dont les instruments de mesure sont toujours plus innovants et performants » ont également été engagés. « Il s’agit entre autres de données de vent de différents satellites en orbite basse à partir de fin 2024 et d’informations sur la vapeur d’eau, la température et les éclairs de manière continue à compter de 2026, grâce aux nouveaux satellites géostationnaires européens Météosat Troisième Génération (MTG) », commente Météo France. Enfin, de nouveaux outils de reconnaissance et d’extraction d’informations des images satellitaires et radars existants sont en cours de développement. « Leur utilisation pour la prévision, le suivi et l’alerte aidera les prévisionnistes de Météo-France à analyser le flux continu et croissant de données observées et prévues par les modèles et ainsi gagner en anticipation des phénomènes dangereux », informe Météo France. En somme, un panel de dispositifs visant à améliorer les prévisions, pour ne plus être surpris par la puissance d’une tempête comme celle qu’a essuyé la Corse le 18 août 2022.