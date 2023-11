La dépression Frederico s’éloigne, engendrant un début de baisse des vents sur la Corse, indique Météo France qui a levé la vigilance orange pour vent sur la Haute-Corse. Le vent reste toutefois encore assez fort, avec des rafales atteignant 100-120 km/h sur le Cap Corse et autour de Bastia, 80 à 90 km/h sur la Balagne, et 100 à 110 km/h sur les reliefs, précise l’agence météorologique. Les vents devraient faiblir plus nettement dès le début d’après-midi.