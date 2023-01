Tempête Fien en Corse : la neige attendue à basse altitude ce mercredi

🟠#DirectMeteoSE



Les cumuls de pluie des dernières 24h en #Corse s'élèvent à

👉136,5mm à Albertacce-Vergio

👉133mm à Ghisoni

👉107,6mm à Vivario

👉100,7mm à Bastelica

👉93,6mm à Quenza

👉91,4mm à Asco



1/2 pic.twitter.com/gVKOU6mXw3

— Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) January 17, 2023



Après le passage de la dépression hivernale Gérard, c’est la perturbation Fien qui est arrivée dans la nuit de lundi à mardi par l’Espagne avec des pluies soutenues dans la journée de mardi les deux-tiers ouest du pays en matinée et donnant de forts cumuls sur le Sud-Ouest et la Corse où ces pluies ont pris un caractère orageux. L'ile est d'ailleurs placée en vigilance orange pour le paramètre plusieurs inondation jusqu'à 16 heures, puis elle passera en jaune.Les cumuls de pluie des dernières 24h en Corse s'élèvent à 136,5mm à Albertacce-Vergio, 133mm à Ghisoni , 107,6mm à Vivario, 100,7mm à Bastelica, 93,6mm à Quenza et 91,4mm à Asco.Le vent fort de secteur ouest de 90 à 100, voire 110 km/h souffle qui sur la Corserisque de provoquer une submersion marine sur les côtes de la Corse-du-Sud placée en vigilance orange pour vagues de submersion.Sur l'ile un éboulement perturbait le trafic ferroviaire entre Ajaccio et Bastia. Du côté des transports maritimes, trois traversées entre la Corse et le continent ont été annulées mardi par Corsica Linea en raison des mauvaises conditions météorologiques.Les ondées orageuses se succèdent dans la matinée de mercredi sur la Corse, notamment sur l'ouest. De la neige tombe à basse altitude sur le relief, dès 400/600 m. Ces averses faiblissent au fil des heures. En bord de Méditerranée, le minimales sont comprises entre 2 et 6 degrés. Les maximales entre 8 à 14 degrés.