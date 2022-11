Tempête Denise en Corse : averses, vent fort... à quoi s'attendre ?

Une dépression nommée #Denise va se former ce soir sur la #Corse. Cela va entraîner des intempéries : vent tempétueux et #orages sur l'île de Beauté, jusqu'à demain soir. #alerte #météo pic.twitter.com/XjtWl1R9xc

— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 21, 2022



La Corse s'apprête à voir déferler la dépression Denise, nom donné par l'agence météorologique espagnole (AEMET) qu'elle qualifie pour sa part de "tempête". Une dépression méditerranéenne qui "se renforce" au cours de la journée, d'après Météo-France. "Cela va entraîner des intempéries : des vent tempétueux et des orages sur l'île de Beauté", a tweeté La Chaîne Météo.L'épisode venteux a débuté dès 6 heures de ce mardi, avec des vents de 80 à 100 km/h. Le vent se renforcera dans la matinée avec des rafales à 100 et 110 km/h sur une grande partie de l'île, rafales qui atteindront localement 120 à 140km/h sur les caps et les cols les plus exposés.Le temps restera donc très agité. ​Coté pluies, après un bon passage pluvieux parfois orageux dans la nuit, la journée se déroulera sous un ciel toujours bien encombré et des pluies fréquentes, parfois marquées, donnant de bons cumuls, selon les prévisions de Météo-France. Les averses parfois orageuses se poursuivront jusqu'en fin de matinée mardi, donnant des cumuls de 60 à 80 mm, localement 90 mm.